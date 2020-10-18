ايران: الأجواء باتت مهيأة أمام طهران لبيع وشراء السلاح

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، يوم الأحد، إن الأجواء باتت مهيأة أمام طهران لبيع وشراء السلاح.

وأضاف وزير الدفاع خلال لقاء مع التلفزيون الإيراني أن مجال بيع السلاح سيكون أوسع بالنسبة لهم.

وصرح أمير حاتمي بأن العديد من الدول تواصلت مع إيران منذ عام وتفاوضت معها.

وتابع قائلا إن بلاده مستعدة لبيع كافة أنواع الأسلحة البرية من دبابات وصواريخ وقذائف وحاملات جند، موضحا أن إيران مستعدة أيضا لبيع مختلف أنواع السلاح، البحري والطائرات المسيرة ومنظومات الدفاع الجوي.

وأشار إلى استعداد طهران للتعاون مع الدول الأخرى في صيانة وإصلاح مختلف أنواع الطائرات العسكرية والمدنية الغربية.