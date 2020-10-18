طالع.. ابرز اجراءات النيابة العامة في غزة اليوم الاحد

نشرت النيابة العامة في قطاع غزة ابرز الاجراءات التي اتخذتها اليوم الأحد 18-10-2020 لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي في القطاع.

وأوضحت النيابة في بيان لها، أنها فتحت تحقيق في 519 قضية مختلفة بينها جرائم قتل ومخالفات بالنظام والقانون واحتكار وتلاعب التجار بالأسعار وعرض بضائع فاسدة.

وجاءت القضايا التي اتخذت فيها النيابة اجراءات قانونية على النحو التالي:

- 3 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

- 67 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.

- 449 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

- قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات

- عمدت النيابة العامة إلى توقيف 103 متهم على مختلف القضايا المذكورة

- استمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.