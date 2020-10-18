مشعل: فلسطين كانت دائماً حاضرة في قلب الراحل عبد الغفار عزيز

قال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل: "إن نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية في باكستان الشيخ عبد الغفار عزيز، رحمه الله تعالى، ممن وفى عهده مع الله، شارك في العديد من المؤتمرات التي عُقدت من أجل فلسطين، ومن أجل قضايا الأمة الأخرى وهمومها.

وفي كلمة وجهها خلال مهرجان تأبين الشيخ عبد الغفار عزيز، الذي أقامته الجماعة الإسلامية في باكستان في مقرها في المنصورة- لاهور، تقدم مشعل بالتعزية بالفقيد، باسم الشعب الفلسطيني، وباسم حركة "حماس"، وباسم أحرار العالم، من قيادة الجماعة الإسلامية والشعب الباكستاني.

وشدد مشعل على أن فلسطين والقدس كانت دائماً حاضرة عند الشيخ عزيز في قلبه وعقله، عميقة في وجدانه، وكانت القدس والأقصى أثيرة لديه، وكان فخوراً بغزة ومقاومتها وكتائبها، وهي تدافع عن الوطن والشعب، لافتاً النظر إلى الدور الذي لعبه الشيخ عزيز في المؤتمر التأسيسي الذي عُقد في كانون الثاني/ يناير 2001، من أجل فلسطين والقدس، والذي أسفر عن تأسيس مؤسسة القدس الدولية.

وفي السياق نفسه، أثنى مشعل على دور الجماعة الإسلامية في باكستان، منذ الإمام المودودي، وعلى الدور الذي لعبته الجماعة من أجل فلسطين، فقد كانوا أقرب الناس لفلسطين، ولقضايا الأمة الإسلامية، مشدداً على أن خسارة القضية الفلسطينية للشيخ عزيز لا تقل عن خسارة الجماعة الإسلامية للفقيد، واعتبر أن وفاته خسارة كبيرة للعالم الإسلامي.