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اشتية: لا تهاون مع ظاهرة الفلتان والفوضى

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 21:26 - 18 أكتوبر 2020
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تقارير
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جدد رئيس حكومة رام الله ووزير الداخلية د. محمد اشتية، تأكيده على مواصلة محاربة الفلتان والفوضى بكافة أشكالها في الضفة المحتلة.

ودعا اشتية خلال زيارته اليوم الأحد، قيادة الاستخبارات العسكرية في مدينة رام الله، ولقائه رئيس الجهاز اللواء زكريا مصلح، ومدراء المحافظات والدوائر في الجهاز، المؤسسة الأمنية إلى عدم التهاون مع هذه الظاهرة ومروجيها، وتعزيز الجهد والتعاون الأمني للقضاء عليها.

وتفقد اشتية هيئة الامداد والتجهيز، بمدينة رام الله، والتقى خلالها رئيس الهيئة اللواء عزمي ناصر، ومدراء الدوائر في الهيئة.

واطلع اشتية من خلالهم على أداء وعمل الهيئة واهم احتياجاتها، مؤكدا أهمية الهيئة ودورها المساند والداعم للمؤسسة الأمنية.

 

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