بلدية دير البلح تعقد لقاءً لدراسة الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع تبليط شوارع فرعية بالمدينة

أعلنت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة أن مخصصات البلدية من منحة صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية لهذه الدورة بلغت 1,000,385 يورو للمشاريع التطويرية والتشغيلية، وأضافت: تعمل البلدية وفق خطة استراتيجية تم انجازها من قبل المشاركة المجتمعية الفعالة وبناء عليها تم اختيار المشاريع من قبل المشاركين، لافتة إلى أنه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة طرح مشروع تطوير شارع السلام في دير البلح ضمن برنامج تطوير البلديات الممول من تطوير واقراض الهيئات المحلية.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقدته البلدية للتعرف على آراء المواطنين واقتراحاتهم بشأن الأثار الاجتماعية والبيئية المتوقعة لمشروع تبليط شوارع فرعية بدير البلح واطلاعهم على مخططات التطوير المقرر تنفيذها في المنطقة والذي سيتم تنفيذه خلال الأيام القليلة القادمة.

ورحب مساعد رئيس البلدية م.عبد الله نصر الله بالحضور معرباً عن شكره لتلبية الدعوة وحضور اللقاء الذي يعتبر ركيزة أساسية ضمن خطوات المشروع والذي يهدف إلى مشاركة السكان في معرفة الآثار البيئية والاجتماعية والعمل على تذليلها لتنفيذ خطوات المشروع على أكمل وجه

وأوضح أن البلدية تضع قضية تطوير الخدمات وتسهيل الاجراءات ضمن الأولويات التي تسعى لتنفيذها من خلال المجتمع المحلي رغم الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطينية بفعل الأزمات المتتابعة.

وأكد أن البلدية تضع على سلم أولوياته ضرورة تطوير الأحياء السكنية، وتطوير خدماتها بما يلبي احتياجات المواطنين.

من جانبها أكدت الخبيرة الاجتماعية بصندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية آمال السبعاوي أن اللقاءات المجتمعية تعتبر متطلب أساسي للمشاريع التي يدعمها صندوق البلديات لا سيمان وأن المشاركة المجتمعية أساس لأي استثمار سواء كان مادي أو بشري.

وأضافت: للمواطن دور مهم في مناقشة كافة المعوقات التي قد تعترض عمل المشروع والعمل على تذليلها بما يمنع الضرر على المواطن والعمل على إزالة التعديات بالتعاون مع المواطنين بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على البيئة.

على الصعيد ذاته استعرض مدير دائرة المشاريع بالبلدية م. فاخر الكرد الآثار الاجتماعية والبيئية لمشروع تبليط شوارع فرعية بدير البلح مشدداً على أهمية دراسة الآثار الإجتماعية لأى مشروع حيث أنها تعطى صورة أوضح عن ما يدور في ذهن المجتمع ومدى تقبله واستعداده لمثل هذه المشروعات التنموية، وأضاف: للحد من المخاطر الاجتماعية يجب تبنى مشاركة فاعلة من أصحاب العلاقة وفى الوقت المناسب، ومعالجة الأخطار البيئية والاجتماعية مبكرا في مرحلة التصميم .

واستعرض خلال حديثه المخاطر الاجتماعية المتوقعة في مراحل المشروع والإجراءات الوقائية أثناء عملية التخطيط للمشروع وأثناء التنفيذ وبعد الانتهاء من التنفيذ.

وفي ختام اللقاء تم فتح باب النقاش مع المواطنين حول الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع والخروج بالتوصيات اللازمة لتذليل العقبات أما تنفيذ المشروع بما يحقق المصلحة العامة.







