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أطفال غزة يضيئون الشموع حزنًا على استمرار معاناة الاسير الأخرس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:43 - 18 أكتوبر 2020
وقفة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس بغزة اضاءة الشموع (6) وقفة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس بغزة اضاءة الشموع (6)
تقارير
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نظمت حركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الأحد وقفة مساندة وداعمة للأسير المجاهد ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ 84 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي احتجاجًا على اعتقاله الاداري.

ونظمت الوقفة في ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة وشارك فيها حشد كبير من الأطفال حاملين صور الأسير الأخرس والشموع.

وأضاء الأطفال العشرات من الشموع ويتوسطها صور الاسير الأخرس تعبيرًا عن حزنهم لما وصل له الأسير من ألام وأوجاع دون أن يتحرك العالم أو تتحرك النخوة لدى المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية لا سيما الصليب الأحمر لإنقاذ الاسير ماهر من الموت.

وقفة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس بغزة اضاءة الشموع (13)
وقفة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس بغزة اضاءة الشموع (12)
وقفة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس بغزة اضاءة الشموع (11)
وقفة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس بغزة اضاءة الشموع (10)
وقفة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس بغزة اضاءة الشموع (9)
وقفة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس بغزة اضاءة الشموع (8)
وقفة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس بغزة اضاءة الشموع (7)
وقفة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس بغزة اضاءة الشموع (6)
وقفة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس بغزة اضاءة الشموع (5)
وقفة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس بغزة اضاءة الشموع (4)
وقفة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس بغزة اضاءة الشموع (3)
وقفة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس بغزة اضاءة الشموع (2)
وقفة تضامنية مع الاسير ماهر الاخرس بغزة اضاءة الشموع (1)
 

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