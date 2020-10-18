فنان عربي يهاجم المطبعين ويتمنى زيارة غزة لهذا السبب

هاجم الفنان السوري دُريد لحام اليوم الأحد، المطبعين العرب مع دولة الاحتلال الإسرائيلي مؤكدًا أن الانظمة العربية لا تمتلك الإرادة والعزيمة لمحاربة الاحتلال الاسرائيلي.

وقال الفنان لحام في تصريحات لقناة القدس اليوم الفضائية: "الأنظمة العربية تهرول نحو التطبيع للحفاظ على وعروشها، وهي لا تملك لإرادة والعزيمة لمحاربة الاحتلال الصهيوني".

وأضاف: "الشعب الفلسطيني وحده يمتلك العزيمة والإرادة والقوة لمحاربة الكيان الصهيوني واسترجاع ما سلب منهم".

وحول الاعمال الدرامية الخطيرة التي تبثها بعض القنوات العربية قال: "الأعمال الدرامية التي تحسن صورة العدو الصهيوني، لن تقدم ولن تؤخر شيئاً، فالشعوب العربية لديها وعي وعقل مفكر لن يغيره أي عمل تشويهي للقضية الفلسطينية والتاريخ العربي والإسلامي".

وأشار إلى أن الأعمال التطبيعية لا تحارب إلا بأعمال مضادة، مستذكرًا بالقول: أي عمل درامي إذا لم يأتي على هوى الحكام يُمنع من النشر".

وتمنى الفنان السوري دريد لحام أن يزور قطاع غزة كونه مكان مقدس معمد بدماء الشهداء بمثابة حجة".