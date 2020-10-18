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مستشفى هداسا: الحالة الصحية لعريقات خطيرة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:12 - 18 أكتوبر 2020
الحالة الصحية لعريقات الحالة الصحية لعريقات
تقارير
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أعلنت مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، أن الحالة الصحية لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات خطيرة؛ إلا أنها مستقرة.

وأوضحت المستشفى في بيان لها، أن عريقات يخضع للعلاج في المستشفى بعد توجه مسؤولين في السلطة الفلسطينية بطلب لحكومة الاحتلال لنقل عريقات إلى المستشفى والتي وصل إليها في سابق اليوم وهو في حالة خطيرة.

وأضاف البيان، أن عريقات أُدخل إلى وحدة العناية المركزة لمرضى كورونا بمستشفى هداسا عين كارم، ويخضع للعلاج تحت إشراف طاقم الوحدة برئاسة البروفيسور رؤوفين بيزوف والبروفيسور فيرنون فان هيردن، وهو يحتاج إلى تدفق عال من الأكسجين، وتقدر حالته بالخطيرة إلا أنها مستقرة.

وأشار البروفيسور زئيف روتشتاين إلى أن "السيد عريقات يتلقى مستوى عاليا من الرعاية المهنية مثل جميع مرضى كورونا الذين يعانون من وضع صحي خطير في هداسا، وسيبذل الطاقم كل ما في وسعه لشفائه".

 

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