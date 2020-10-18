داعية اسلامي يهاجم المطبعين ويدعو عليهم

هاجم الداعية الاسلامي د. طارق سويدان المطبعين مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وذلك مع بدء التبادل التجاري بين "إسرائيل" والدول التي اعلنت التطبيع (الامارات والبحرين).

وقال د. السويدان على صفحته الرسمية على الفيسبوك: "بدأت الرحلات التجارية بين الكيان الصهيوني وبعض دول الخليج، اللهم لا توفق كل تاجر يتعامل معهم".

وحظيت تغريدة الداعية الاسلامي على اهتمام كبير جدًا لدى دول الخليج العربي والدول العربية جميعها لا سيما فلسطين.

يُشار إلى أن مكتب "نتنياهو" أعلن أمس السبت بدء الرحلات التجارية بين "إسرائيل" والبحرين كأول رحلة تجارية بين اسرائيل والدول المطبعة.