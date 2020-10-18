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شاهد.. مقدسيون يتصدون لوفد إماراتي خلال تواجده في الأقصى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:12 - 18 أكتوبر 2020
مطبعون في القدس مطبعون في القدس
تقارير
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تصدى مقدسيون، اليوم الأحد، لوفد إمارتي خلال تواجده في المسجد الأقصى المبارك، بحراسة شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، أن وفدا من 3 إمارتين وصل إلى المسجد الأقصى عبر باب السلسلة، بتواجد وحراسة شرطة الاحتلال، وخلال تجوله داخل مسجد قبة الصخرة والتقاطه الصور، قام المصلون بطرده من المسجد، رافضين أن تكون زيارة العرب والمسلمين للأقصى بحراسة شرطية وبتنسيق مع سلطات الاحتلال، مرددين شعارات ضد التطبيع.

ويوم الخميس الماضي، وصل وفد إماراتي إلى الأقصى عبر باب السلسلة بحراسة شرطة الاحتلال، واعتقلت حينها الشرطة 3 شبان لتصديهم للوفد.

واعلن منتصف شهر آب الماضي عن اتفاقية التطبيع بين الامارات وكيان الاحتلال برعاية امريكية.

 

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