عضو كنيست يشترط علاج "صائب عريقات" بطلب من حماس

اشترط عضو كنيست إسرائيلي مساء اليوم الأحد، تقديم العلاج اللازم لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بتقديم حركة حماس في غزة لطلب كبير.

ووفقًا لوسائل اعلام الاحتلال فإن الطلب الذي اشترطه عضو الكنيست "بتسلئيل سموتريتش"، من حركة حماس هو الإفراج عن جنود الاحتلال المأسورين لديها في قطاع غزة، مقابل علاج عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات.

يُشار إلى أن السلطة قررت نقل عريقات إلى مستشفى هداسا لتلقي العلاج اللازم، إلا أن رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب قال: "إن نقل عريقات لمستشفى "هداسا" لا علاقة له بإصابته بفيروس "كورونا".

وأضاف الجاغوب، في منشور له على "فيسبوك" أن أمر النقل جاء بسبب مضاعفات صحية مرتبطة بعملية زراعة الرئتين التي خضع لها قبل ثلاثة أعوام.

وبين أنه تم اختيار هذا المستشفى بسبب كونه أقرب المستشفيات التي تحتوي على الأجهزة اللازمة والخبرة الكافية للتعامل مع حالة معقدة كهذه، وكل الخيارات الأخرى مرتبطة بنقل عريقات إلى خارج الوطن، وهي عملية شبه مستحيلة في ظل الإغلاق نتيجة جائحة "كورونا".