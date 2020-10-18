تطورات خطيرة في سجون الاحتلال والجاغوب يعلن الاضراب عن الطعام

شرعت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم الأحد، بنقل 60 أسيرا من أسرى منظمة الجبهة الشعبية المضربين عن الطعام، إلى زنازين العزل الانفرادي في عدة سجون.

وكان أسرى الشعبية أعلنوا الاضراب عن الطعام منذ 4 ايام احتجاجًا على فشل الحوار مع إدارة سجون الاحتلال حول المطالبة بإنهاء عزل الأسير وائل الجاغوب ومجموعة من الأسرى، وإسنادا للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 84 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.

نادي الأسير الفلسطيني قال مساء اليوم الأحد: "إن الأسير وائل الجاغوب سيلتحق بالإضراب عن الطعام ابتداء من يوم غدٍ، إلى جانب رفاقه.

وأضاف نادي الاسير: "إن الإضراب سيكون على دفعات، بحيث يرتفع عدد الأسرى المضربين مع انضمام دفعات جديدة إلى الدفعة الأولى، وسيصل عدد المضربين يوم الثلاثاء المقبل إلى 120 أسيرا، بعد انضمام الدفعة الثانية من الأسرى للإضراب، وذلك في حال لم تستجب إدارة السجون لمطلبهم، فيما سيكون هناك دفعة ثالثة من الأسرى يوم الأحد المقبل وعلى رأسهم الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات.

يُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال قد صعّدت منذ مطلع العام الجاري من عمليات العزل التي استهدفت مجموعة من الأسرى، ومنهم الأسير وائل الجاغوب، وعمر خرواط، وحاتم القواسمة وآخرون.