توقيع اتفاق بين "إسرائيل" والامارات لتسيير رحلات طيران تجارية قريبًا

من المتوقع أن يشهد مطار بن غوروين الإسرائيلي الثلاثاء المقبل توقع اتفاق بين "إسرائيل والامارات" يسمح بتسيير 28 رحلة طيران تجارية بشكل أسبوعي.

وأفادت وزارة النقل الإسرائيلية، اليوم الأحد: "أن الرحلات سيتم تسييرها بين مطار بن غوريون الإسرائيلي ودبي وأبو ظبي، موضحة بأن توقيع اتفاق الطيران سيتم توقيعه في مطار بن غوريون.

وأشارت وزارة النقل والمواصلات بأن رحلات الطيران ستبدأ بين الطرفين في غضون أسابيع.

كما يسمح الاتفاق أيضا بتنفيذ عدد غير محدود من رحلات الطيران العارض إلى مطار أصغر في جنوب "إسرائيل" وعشرات رحلات الشحن أسبوعيا.

وسبق أن أعلنت "إسرائيل" أن وفدا إماراتيا رفيع المستوى سيزور "تل أبيب" الثلاثاء المقبل حيث ستعقد اجتماعات مع مسؤولين "إسرائيليين" داخل مطار بن غوريون.