أبو حسنة: معايير توزيع الكابونات السابقة لم تعد صالحة الآن

قال المستشار الإعلامي في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" "عدنان أبو حسنة، أن الأونروا تعتبر أن جميع لاجئي قطاع غزة أصبحت أوضاعهم صعبة للغاية ولا يوجد فرق بين فقر مدقع وفقر مطلق, وسيتم توزيع جماعي للإمكانيات.

وأضاف، في حديث لصوت القدس، أنه سيتم استثناء عدة فئات من توزيع الكابونات, خاصة من لديه دخل مستقر وثابت ويكفيه.

وأوضح أن جميع المعايير القديمة لم تعد صالحة اليوم لاستخدامها في توزيع الكابونات على اللاجئين, وما يحكمنا الآن هو هل يوجد لديه دخل كافي أم لا.

وعن النقص في الدورة الحالية بالكابونات، أوضح أبو حسنة أنه سيتم تسليم كميات السكر والعدس والرز في الدورة القادمة بشكل مضاعف.

وتابع، أن الأونروا بدأت بتشغيل بعض العمال على بند البطالة في بعض قطاعات الوكالة. كما سيتم توزيع الكتب المدرسية يوم الثلاثاء القادم وفق إجراءات وضوابط صحية مشددة.

وبخصوص موعد استئناف الدراسة، أكد أنه لم يحدد موعد العودة إلي المدارس بصورة حاسمة ستتضح الصورة خلال الأيام القادمة.