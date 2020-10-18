غزة: الحكم بإعدام ثلاثة متهمين بجريمة أبو مدين

قضت محكمة بداية غزة اليوم حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت على مواطنين أدينوا بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، قبل أربع سنوات.

وجاء في بيان للمحكمة وصلنا نسخة منه، اليوم الأحد، أن هيئة المحكمة أدانت المدانين بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المجني عليهما عبد المالك عبد ربه أبو مدين (45 عاما) وناصر عبد ربه أبو مدين (49 عاما)، وحكمت بمعاقبته المدان الثاني (م/د)، والمدان الثامن (ر/د) والمدان التاسع (ب/د) بالإعدام شنقاً حتى الموت وعلى المدانين الأول (خ/د) والسابع (م/د) بالحبس المؤبد.

كما قضت المحكمة على المدان الرابع (ع/د) بالحبس 15 سنة تبدأ من يوم القبض على المدان وتخصم منها مدة توقيفه، وعلى المدان الثالث (س/د) بالحبس مدة 10 سنوات تبدأ من يوم القبض على المدان وتخصم منها مدة توقيفه.

كما حكمت بمعاقبة المدان الخامس (ن/د) بالحبس سبع سنوات مع النفاذ تبدأ من يوم القبض على المدان وتخصم منها مدة توقيفه، والاكتفاء بمدة توقيف المدان السادس (ف/د) وبمعاقبة المدان العاشر (م/ك) بالحبس 5 سنوات تبدأ من يوم القبض على المدان وتخصم منها مدة توقيفه، مع مصادرة السلاح المضبوط.

وذلك عن تهمة القتل قصداً بالاشتراك، ومحاولة القتل بالاشتراك، وحمل سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وإتلاف مال الغير بالاشتراك، خلافاً لمواد القانون.

وأكد المجلس أن الحكم جاء بعد جلسات مطولة تم خلالها سماع بينات إثبات النيابة العامة وكذلك الدفاع.

وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام التي شغلت الشارع الفلسطيني والتي تابع المجلس الأعلى للقضاء إنجازها باهتمام ضمن استراتيجيته الرامية للإسراع في إنجاز قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر، لاسيما ولها عدة سنوات منظورة أمام القضاء، وعدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين، وفي إطار المحافظة على أمن المجتمع وسلامة الاستقرار الاهلي والاجتماعي.

يذكر أن المدانين قاموا بقتل المجني عليهما عبد المالك عبد ربه أبو مدين، وناصر عبد ربه أبو مدين بتاريخ (08/12/2016)، وذلك بعد أن أعدوا العدة وأطلقوا النار عليهما بواسطة أسلحة نارية من نوع (كلاشنكوف وM16 ومسدس) مما أدى لوفاتهما كما هو موضح بالتقرير الطبي، وذلك بوجه غير مشروع، وأتلف المدانون سيارة المجني عليهما بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.