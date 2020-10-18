وزير أمريكي يحث البحرين على مزيد من تبادل الرحلات مع "إسرائيل"

أعرب وزير الخزانة الامريكي، ستيفن منوتشن، اليوم الأحد، عن تطلعه إلى مزيد من الرحلات بين "إسرائيل" والبحرين، وذلك على خلفية أول زيارة لوفد "إسرائيلي" للمنامة.

وقال منوتشن، فور وصوله إلى مطار حمد في المنامة، على رأس وفد أمريكي-إسرائيلي يزور البحرين اليوم الأحد: "نتطلع لمزيد من هذه الرحلات في الاتجاهين (تل أبيب والمنامة)" .

وأضاف منوتشن: " فخور بتمثيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المناسبة".

وأوفدت "إسرائيل" مندوبين رسميين عنها إلى البحرين اليوم، في مهمة لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الناشئة مع البحرين وتوسيع التعاون بمنطقة الخليج.

ويترأس الوفد "الإسرائيلي" مستشار الأمن القومي "الإسرائيلي"، مئير بن شبات، حيث من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق مرحلي يفتح العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.