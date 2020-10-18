مفكر وداعية كويتي: اللهم لا توفق كل تاجر يتعامل مع "إسرائيل"

دعا الداعية والمفكر الكويتي طارق سويدان، اليوم الأحد، الله تعالى، بعدم توفيق أي تاجر عربي يتعامل مع "إسرائيل"، في ظل حالة الهرولة العربية للتطبيع مع الأخيرة خلال الفترة الماضية.

وقال سويدان في منشور له عبر فيسبوك : "بدأت الرحلات التجارية بين الكيان الصهيوني وبعض دول الخليج اللهم لا توفق كل تاجر يتعامل معهم".

ووصل اليوم الأحد، وفد يضم مسؤولين كبار من الإدارة الأميركية، والحكومة الإسرائيلية، إلى المنامة في أول زيارة رسمية علنية لوفد إسرائيلي، لتوقيع اتفاق "مؤقت" لإقامة علاقات دبلوماسية، تشمل افتتاح السفارات في تل ابيب والمنامة.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإنه سيتم توقيع "بيان مشترك" حول إقامة علاقات دبلوماسية، في المنامة برعاية أمريكية.

وأشارت إلى أن الوفد بقيادة وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، وبرفقة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية تأكيدها أن الاتفاق سيكون مؤقتا، كخطوة على الطريق بعد "إعلان السلام" الموقع في البيت الأبيض في الخامس عشر من الشهر الماضي.

وفي الخامس عشر من الشهر الماضي، وقعت دولة الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما سيفضي إلى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الدول الثلاث.