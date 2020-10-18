الاحتلال يسيطر على 36 منطقة في الضفة بحجة أنها محميات طبيعية

قال مدير عام المصادر الطبيعية في سلطة جودة البيئة عيسى موسى، إن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تسيطر على 36 منطقة في الضفة تحت مسمى "محمية طبيعية".

وأضاف عيسي ، إن هناك العديد من المناطق التي تم إعلانها "محميات طبيعية" من قبل الاحتلال بهدف تحويلها إلى معسكرات للاحتلال ومستوطنات.

وأشار إلى أنه يوجد في الضفة 51 محمية طبيعية، 15 منها تابعة للسيادة الفلسطينية، وحوالي 36 تقع في الأراضي المصنفة "ج"، التي تقع تحت السيطرة "الإسرائيلية".

وأوضح أن مساحة الـ11 ألف دونما التي أعلن الاحتلال مؤخرا الاستيلاء عليها لتحويلها لمحميات طبيعية، هي في الحقيقة أراض زراعية خصبة في منطقة أريحا، وجنوب قرى الجفتلك، ودير حجلة، والمنطقة الشرقية التابعة لبلدة تياسير في طوباس.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن تحويل الأراضي إلى محميات طبيعية لا يتم بالأصل بقرارات عسكرية، إنما بدراسات ميدانية.

وقال: "هناك معايير لتحويلها حسب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، حيث هناك مواصفات خاصة"، لافتا إلى أنه يتم توثيق كافة اعتداءات الاحتلال من قبل سلطة جودة البيئة في تلك المناطق، ليتم رفعها إلى الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي التابعة لجمعية الأمم المتحدة لاتخاذ قرارات بشأنها.

جدير ذكره أن هناك خطة لدى الاحتلال للاستيلاء على ما مساحته 30% من أراضي الضفة الغربية، وضمها بشكل نهائي، ما يدمر قيام دولة فلسطينية متواصلة.