اشتية: تشغيل محطتي قلنديا وصرة ينهي مشاكل الكهرباء

أعلن رئيس الوزراء د. محمد اشتية، الأحد، إحراز تقدم مهم في إنهاء مشاكل التيار الكهربائي في معظم محافظات الوطن، عقب تشغيل محطات قلنديا وصرة وقريبا بيت أولا.

جاء ذلك خلال استقباله الجهات ذات العلاقة في مكتبه عقب توقيع الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، وشركة كهرباء محافظة القدس، اتفاقية تشغيل محطة تحويل قلنديا الكهربائية، التي ستتم تغذيتها ب 100-150 ميغاواط، ما سيخفف العبء على "كهرباء القدس" في محافظة رام الله والقدس، وسيسمح لها بإعادة ترتيب أحمالها بما سينعكس إيجابا على محافظة بيت لحم.

وتابع: "بتشغيل محطة توزيع قلنديا سيتم إنهاء انقطاع تيار الكهرباء في محافظة رام الله والبيرة ومحافظة القدس ومحافظة بيت لحم، وكنا قبل اسبوعين شغلنا محطة صرة التي أنهت انقطاعات التيار في محافظتي نابلس وطولكرم، وبانتظار تشغيل محطة بيت أولا التي ستنهي الانقطاعات في الخليل".

وقال رئيس الوزراء: "نحيي روح الشراكة والتعاون بين جميع الأطراف لإنجاح هذه الخطوة الهامة نحو حل شامل لمشكلة الكهرباء في كل محافظات الوطن".

وتابع: "نعمل على تنظيم قطاع الطاقة من خلال إيجاد عنوان واحد لتجنب حالة الشرذمة التي تتمثل بوجود 114 جهة موزعة للكهرباء، وصولاً إلى إنشاء شركة كهرباء وطنية لخدمة كافة أرجاء الوطن ولتمكين التنمية الاقتصادية."

وأضاف: "نجسد الدولة على الأرض من خلال بنية تحتية متطورة وتقديم خدمات كافية، في مختلف القطاعات، وذات جودة وسعر مناسب للمواطن، رغم ان عملنا لم يتوج حتى اللحظة بإنهاء الاحتلال لكن كل هذا الجهد هو رافعة للدولة وللاستقلال."