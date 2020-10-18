سرايا القدس تنعي المجاهد عدي برهوم

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي المجاهد عدي برهوم الذي ارتقى إلى العلا إثر مرض عضال ألم به.

وجاء في بيان النعي :" بكل آيات الجهاد والانتصار، تنعى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أحد فرسانها الميامين الشهيد المجاهد: "عدي فضل سليمان برهوم" " 31 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء رفح، الذي ارتقى إلى العلا شهيداً، اليوم الأحد، في مستشفيات الداخل المحتل إثر مرض عضال ألم به، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء ولا نزكي على الله أحداً.

وعاهدت السرايا الشهيد المجاهد أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.