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نابلس: الحكم بالاشغال الشاقة على متهم بهتك عرض قاصر

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 15:42 - 18 أكتوبر 2020
محكمة محكمة
تقارير
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حكمت بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضي عبد الله سمودي، والقاضي محمد جرادات، على المتهم (ع،ع) بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، عن تهمة هتك العرض بالعنف والتهديد لإنسان لم يتم الخامسة عشر من عمره خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين، بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل شرطة نابلس.

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