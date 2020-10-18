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ترامب أجبرها على ذلك.. اليوم توقع البحرين على صك من 5 بنود

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:27 - 18 أكتوبر 2020
اتفاق الامارات البحرين اتفاق الامارات البحرين
تقارير
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قلع اليوم وفد أمني إسرائيلي من مطار اللد الى مطار المنامة في البحرين لتوقيع اتفاق مرحلي مع البحرين من أجل استكمال صك التطبيع.

ويرأس الوفد الإسرائيلي رجل الأمن ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير شبيط يرافقه مدير عام وزارة الخارجية ألون اوشفيتس .

وهناك تهبط طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي على متنها وزير المالية الأمريكي ستيف منوحين ومبعوث ترامب للشرق الأوسط أفي باركوفيتش.

وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم" فان الاتفاق المرحلة يشمل خمسة بنود وهي:

- تبادل فتح السفارات.

- وقف الأعمال العدائية.

- تعزيز تربية السلام (المقصود مناهج التعليم والإعلام وعدم اعتبار إسرائيل عدوا) .

- بند اقتصادي (غامض) .

- وزيارات حرة متبادلة تضمن للإسرائيليين الوصول بكل سهولة للبحرين.

 

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