تسجيل 252 حالة وفاة بكورونا في إيران خلال 24 ساعة

سجلت إيران 252 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30 ألفا و370.

وقالت متحدثة وزارة الصحة، سيما سادات لاري، في بيان الأحد، إن عدد الوفيات 252 والمصابين 3 آلاف و890، في الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 530 ألفا و380.

وأضافت أن عدد الحالات الحرجة بين إجمالي المصابين 4 آلاف و744.

وأشارت أن عدد المتعافين وصل إلى 427 ألفا و400، في حين تم إجراء 4 ملايين و511 ألفا 154 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، حتى اليوم.

وفي 19 فبراير/شباط الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية تسجيل أول إصابة بالفيروس، في مدينة قم شمالي البلاد.