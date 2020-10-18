نقل عريقات لمستشفى هداسا اقر تدهور وضعه الصحي

أعلنت دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أنه تم نقل الدكتور صائب عريقات رئيس الدائرة، إلى مستشفى هداسا الإسرائيلي نظراً لتدهور وضعه الصحي إثر مضاعفات صحية مرتبطة بعملية زراعة الرئتين التي خضع لها قبل ثلاثة أعوام.

وأوضحت الدائرة، أنه تم تم اختيار هذا المستشفى بسبب كونه أقرب المستشفيات التي تحتوي على الأجهزة اللازمة والخبرة الكافية للتعامل مع حالة معقدة كهذه، وكل الخيارات الأخرى مرتبطة بنقل الدكتور إلى خارج الوطن، وهي عملية شبه مستحيلة في ظل الإغلاق الناتج عن جائحة كورونا.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة عبرية أنه الوضع الصحي لأمين سر منظمة التحرير صائب عريقاً تدهور جراء إصابته بفيروس كورونا، ما استدعى نقله إلى مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلية.

ووفقًا للقناة العبرية، فإن سيارة إسعاف "إسرائيلية" نقلت عريقات من منزله في أريحا إلى مستشفى هداسا عين كارم.

يشار إلى أن عريقات خضع لعملية زرع رئة، وأصيب بفيروس كورونا مؤخرًا.

وتتابع الحالة الصحية لعريقات ابنته الدكتورة، ولم يصدر أي تأكيد رسمي عن العائلة حول نقله للمشفى الاسرائيلي.