سلطة الأراضي تنتهي من إجراءات تشغيل عدد من الخريجات

أنهت سلطة الأراضي إجراءات - استيعاب عدد من الخريجات الجامعيات للعمل لديها وذلك بعد اجتيازهم للمقابلات ضمن مشروع خلق فرص عمل للخريجات والممول من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP تمويل الحكومة اليابانية تنفيذ مركز الديمقراطية وحقوق العاملين.

ومن جهته قال أ.ناصر شابط مدير عام الشئون المالية والإدارية في سلطة الأراضي أن المشروع استهدف تشغيل عدد 30 خريجة جامعية لمدة خمسة أشهر لتنفيذ عدد المشاريع التي ستخدم متلقي خدمات سلطة الأراضي منها استكمال الأرشفة الالكترونية لوثائق سلطة الأراضي واستكمال أرشفة سجلات الإدارة العامة للأراضي والعقارات (الطابو) إضافة إلى البدء في تنفيذ مشروع جديد يقوم على أساس إضافة أرقام الهويات إلى أسماء المالكين المسجلين لديها منذ عام 1958 وحتى عام 2008 عبر البرنامج المحوسب المعمول به.

وبين شابط أن المقابلات تمت بكل شفافية من خلال لجان متخصصة ضمت ممثلين عن سلطة الأراضي وبمشاركة أ. عاهدة القيشاوي وأ. علي الجرجاوي من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وممثل عن وزارة – الإدارة العامة للتشغيل.

وبدوره قال مدير عام الإدارة العامة لتسجيل الأراضي والعقارات الطابو أ.عصام الحمارنة أن مشروع إضافة أرقام الهويات إلى أسماء المالكين المسجلين يستهدف مراجعة وتسجيل 40 ألف ملف لم يكن يدرج فيها رقم الهوية في السابق.

وأشار إلى أن إدخال البيانات المطلوبة ورقم الهوية الشخصية سيعالج العديد من المشاكل التي تواجه الموظفين مثل تشابه الأسماء كما سيعمل على تسهيل عملية البحث واجراء المعاملات وتقديم الخدمات للجمهور إضافة الى الحفاظ اكثر على خصوصية المالكين في الطابو وتحديث البيانات.

وقدمت سلطة الأراضي شكرها العميق لكل الممولين والشركاء الذين يحاولون دعم القطاع الحكومي ومساعدته في تنفيذ مشاريعه التي تخدم اتمتة وتنظيم اعمال سلطة الأراضي وارشفتها بما يساعد الطواقم العاملة في انجاز أعمالها وتقديم خدماتها للجمهور بالسرعة الدقة المطلوبة وتساعد أيضا في حفظ الحقوق الخاصة والعاملة المسجلة والمحفوظة في هذه الوثائق والمستندات.