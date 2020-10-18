الصحة بغزة تحذر : كورونا قد تصل لكل بيت !

قال د. ناصر سالم بدائرة التثقيف الصحي بوزارة الصحة بغزة اليوم الأحد 18/10/2020 إن فايروس كورونا سيصل كل منزل في القطاع في حال لم يأخذ المواطنين الوضع الصحي على محمل الجد.

وأكد سالم خلال تصريحات اذاعية ، أن دائرة التثقيف عملت بشكل حثيث حتى قبل دخول الفايروس للقطاع، في سبيل تقديم التوعية للجمهور، بكافة أشكال التواصل.

وأكد سالم أن هناك حالة من الاستهتار يظهرها المواطن الغزي يوميًا، محذراً أن القطاع سيسجل العديد من الإصابات في ظل عدم الالتزام وإذا ما بقيت حالة الاستهتار في بالإجراءات الوقائية مستمرة.

وبين أن نسبة الملتزمين بالإجراءات الوقائية في أحد الأسواق لا تتجاوز الـ 10% فقط.