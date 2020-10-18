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فتح باب التسجيل للمسافرين للسعودية والامارات وتركيا وعُمان

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:03 - 18 أكتوبر 2020
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تقارير
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين فتح باب التسجيل الإلكتروني للأحباب العالقين في الوطن الراغبين في السفر الى كل من السعودية، والإمارات، وتركيا، وسلطنة عمان، وذلك للالتحاق بأعمالهم واسرهم ودراستهم.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن على كل من يرغب بالسفر الى تلك الدول الدخول الى منصة التسجيل الالكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.mofa.pna.ps/evacuation

واشارت إلى أن المنصة فتحت للتسجيل ابتداءً من الساعة 11 من صباح اليوم، وستغلق في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020، منوهة إلى أن الهدف من بدء التسجيل للراغبين في السفر الى تلك الدول في هذه المرحلة حصر الأعداد فقط.

 

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