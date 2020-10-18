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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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هل سيستمر فرض حظر التجول المسائي في قطاع غزة ؟

  • فلسطين اليوم - غزة -متابعة
  • 11:18 - 18 أكتوبر 2020
حظر التجوال حظر التجوال
تقارير
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أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بغزة المقدم أيمن البطنيجي اليوم الأحد 18/10/2020  على استمرار حظر التجول المفروض على قطاع غزة في تمام الساعة الـ8 مساءً دون اي تغيير .

وأهاب البطنيجي خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها "فلسطين اليوم" بالمواطنين بالالتزام والانضباط  بالاجراءات الوقائية وخاصة في ظل التسهيلات الجديدة .

وقال البطنيجي "مصالح الناس هي التي تحكم علينا عدم فرض حظر التجول في الصباح والاكتفاء بالفترة المسائية فقط ، لمنع تفشي وباء كورونا .

ويشار الى ان قطاع غزة يشهد منذ أكثر من شهرين "بداية تفشي الوباء" فرضاً لحظر التجول في الفترة المسائية  ، وعزل كافة المناطق الحمراء عن مناطق القطاع .

ويشار الى ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي وحتى صباح اليوم الأحد 18/10/2020  بلغ  "4645" اصابة منها  1818 حالة نشطة ، متعافين 2800 حالة ، فيما زاد عدد الوفيات  لـ 27 حالة.

 

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