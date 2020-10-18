هل سيستمر فرض حظر التجول المسائي في قطاع غزة ؟

أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بغزة المقدم أيمن البطنيجي اليوم الأحد 18/10/2020 على استمرار حظر التجول المفروض على قطاع غزة في تمام الساعة الـ8 مساءً دون اي تغيير .

وأهاب البطنيجي خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها "فلسطين اليوم" بالمواطنين بالالتزام والانضباط بالاجراءات الوقائية وخاصة في ظل التسهيلات الجديدة .

وقال البطنيجي "مصالح الناس هي التي تحكم علينا عدم فرض حظر التجول في الصباح والاكتفاء بالفترة المسائية فقط ، لمنع تفشي وباء كورونا .

ويشار الى ان قطاع غزة يشهد منذ أكثر من شهرين "بداية تفشي الوباء" فرضاً لحظر التجول في الفترة المسائية ، وعزل كافة المناطق الحمراء عن مناطق القطاع .

ويشار الى ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي وحتى صباح اليوم الأحد 18/10/2020 بلغ "4645" اصابة منها 1818 حالة نشطة ، متعافين 2800 حالة ، فيما زاد عدد الوفيات لـ 27 حالة.