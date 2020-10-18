يحظى سعر الذهب في فلسطين اليوم باهتمام كبير. وتحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

ويهتم المتابعون بمعرفة سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويعتبر سعر الذهب في فلسطين اليوم مهماً للمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، خاصةً أنه يتعرض للهبوط والارتفاع لارتباطه بالاقتصاد العالمي، لكنه يبقى ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

سعر الذهب في فلسطين اليوم

متوسط سعر الذهب اليوم في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 206.48 شيكل $61.12

سعر الذهب عيار 22 189.28 شيكل $56.02

اسعار الذهب عيار 21 180.68 شيكل $53.48

اسعار الذهب عيار 18 154.86 شيكل $45.84

سعر الذهب عيار 14 120.45 شيكل $35.65

سعر الذهب عيار 12 103.24 شيكل $30.56

اسعار أوقية الذهب 6,422 شيكل $1,901

اسعار جنيه الذهب 1,445 شيكل $427.82

اسعار كيلو الذهب 206,481 شيكل $61,116

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم في الأيام السابقة بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

17 أكتوبر 206.48 180.68 154.86 120.45 103.24

16 أكتوبر 206.48 180.68 154.86 120.45 103.24

15 أكتوبر 208.07 182.06 156.05 121.37 104.03

14 أكتوبر 206.51 180.70 154.89 120.47 103.26

13 أكتوبر 206.46 180.66 154.85 120.44 103.23

12 أكتوبر 209.34 183.18 157.01 122.12 104.67

11 أكتوبر 209.77 183.56 157.33 122.37 104.89

10 أكتوبر 209.78 183.56 157.34 122.37 104.89

9 أكتوبر 209.53 183.34 157.15 122.22 104.76

8 أكتوبر 206.67 180.84 155.01 120.56 103.34