ماذا قررت "الأونروا" بشأن عودة طلاب المرحلة الإعدادية للمدارس..؟

أكد رئيس برنامج التعليم بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فريد أبو عاذرة، أنه لم يطرأ أي جديد بعد بخصوص عودة طلاب المرحلة الإعدادية في مدارس "الأونروا".

وأوضح أبو عاذرة في تصريح مقتضب لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه لم يعقد اجتماع بخصوص الأمر، ولا يوجد أي جديد حتى الآن بشأن عودة الطلاب.

جدير بالذكر، أن مدارس الأونروا أغلقت أبوبها أمام الطلبة في جميع محافظات القطاع منذ بداية تفشي فيروس كورونا، وإعلان حالة الطوارئ في أغسطس/آب الماضي.

وكان معلمو المرحلة الإعدادية قد عادوا لدوامهم في المدارس السبت 17/10/2020.

ودعا أبو عاذرة جميع المعلمين الأذنة في المدارس الإعدادية البدء في تنظيف المدارس فوراً، منوها إلى أن آليات توزيع الكتب وبطاقات التعلم الذاتي ستحدد لاحقاً.