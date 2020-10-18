وفاة مواطنة وإصابة 119 آخرين بفيروس كورونا في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد 18/10/2020، عن وفاة مواطنة وإصابة 119 حالة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن المواطنة سارة محمود على المصري 88 عاماً توفيت في العناية المركزة بمستشفى غزة الاوروبي وهي من بيت حانون.

وأجرت الوزارة، 1787 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت تعافي 63 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 4645 اصابة منها/حالات نشطة حاليا 1818 حالة، متعافين 2800 حالة ، فيما زاد عدد الوفيات فبلغ 27 حالة.