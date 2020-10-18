في الذكرى الـ9 لصفقة وفاء الأحرار: ألوية الناصر تؤكد إلتزمها تجاه قضية الأسرى

أكدت ألوية الناصر صلاح الدين اليوم الأحد 18/10/2020 ، في الذكرى التاسعة لإتمام صفقة وفاء الأحرار إلتزامها الكامل تجاه قضية الأسرى حتى انتزاع حريتهم بالقوة .

وقالت الألوية:" أسرانا الأبطال حاضرين دوماً وأبداً في عملياتنا وتكتيكاتنا العسكرية ولن نألُ جهداً في سبيل تحريرهم ، معتبرةً ان تحرير الأسرى واجب شرعي وأخلاقي نسعى لتحقيقه في كل زمان ومكان.

وبينت الألوية ان وحدة العمل المقاوم هي التي أفضت إلي نجاح عملية الوهم المتبدد التي نتج عنها صفقة وفاء الأحرار التاريخية.

ووجهت التحية إلى روح الشهيدين البطلين حامد الرنتيسي ومحمد فروانة اللذان خاضا المعركة حتى الرمق الأخير وضحيا بنفسيهما من أجل أسر الجندي "جلعاد شاليط" من قلب دبابته الجاثمة على أرضنا المحتلة.