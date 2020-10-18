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حوادث السير تودي بحياة طفل رضيع وتصيب 6 آخرين بينها حالة خطيرة بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:35 - 18 أكتوبر 2020
حادث سير حادث سير
تقارير
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سجلت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، وفاة طفل رضيع و6 إصابات إحداها خطيرة في حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت تحقيقات حوادث الطرق، أن حوادث السير نتج عنها وفاة الطفل أمير خروب "7 شهور" في حادث سير بحي التفاح ، إلى جانب 6 إصابات إحداها خطيرة ، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

وأكدت أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم تشهد حركة مرورية هادئة نسبيا على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، منوهةً إلى استمرار إغلاق الأسواق المركزية بالمحافظات.

وأوضحت أنه يجري استمرار منع الحركة والتنقل من الساعة الثامنة مساءً حتى السابعة صباحا بشكل يومي.

ودعت قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، مذكرةً أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .

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