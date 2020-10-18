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الأهلي المصري يطيح بالوداد المغربي ويقترب من دوري أبطال افريقيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:50 - 18 أكتوبر 2020
الأهلي والوداد الأهلي والوداد
تقارير
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اقترب الأهلي المصري كثيرا من بلوغ نهائي دوري أبطال افريقيا، بفوزه المستحق الليلة الماضية، على مستضيفه نادي الوداد البيضاوي المغربي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على إستاد محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويستضيف الأهلي الذي يبحث عن اللقب الغائب عن خزائنه منذ 7 سنوات وتحديدا منذ عام 2013، الفريق المغربي بعد أقل من أسبوع في القاهرة، علما أنه يملك الرقم القياسي بعدد الفوز باللقب بواقع 8 بطولات.

ويقابل نادي الزمالك المصري غداً على نفس الملعب نادي الرجاء البيضاوي في ذهاب نفس الدور.

ولم يمنح الأهلي مستضيف سوى 3 دقائق لافتتاح التسجيل بعد خطأ كارثي من المدافع المغربي يحيى جبران استغله المهاجم  محمد مجدي أفشه الذي انفرد بالحارس ووضع الكرة بسهولة على يساره في الشباك.

وتحصل الفريق المغربي نادي الوداد في الدقيقة الـ39 من زمن الشوط الأول على ركلة جزاء بعد عرقلة حارس الأهلي محمد الشناوي لمحترف الوداد العاجي جباجبو ماجي، سددها لاعبه بديع أووك ليكفر الشناوي عن خطأه ويتصدى للركلة على دفعتين، لينتهي الشوط بتقدم الأهلي بهدف وحيد.

وعزز الأهلي من تقدمه بهدف ثان تحقق في الدقيقة الـ61 من ركلة جزاء تحصل عليها بعد لمس الكرة من أحد لاعبي الوداد داخل الصندوق، ليترجمها محترف الأهلي، التونسي علي معلول في الشباك.

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