قرار عودة طلاب المرحلة الإعدادية في مدارس "الأونروا" سيُحدد اليوم

أكد رئيس برنامج التعليم بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فريد أبو عاذرة أن قرار عودة طلاب المرحلة الإعدادية في مدارس الأونروا سيتم اتخاذه اليوم الأحد 18/10/2020 .

وقال ابو عاذرة ان جميع معلمي المرحلة الاعدادية عادوا للمدارس أمس السبت 17/10/2020.

ودعا ابو عاذرة جميع المعلمين الأذنة في المدارس الإعدادية البدء في تنظيف المدارس فوراً، منوها أن آليات توزيع الكتب وبطاقات التعلم الذاتي ستحدد لاحقا.

وأضاف : تم ناقش البروتوكول الصحي وكل المسائل اللوجستية في اجتماع الخميس الماضي .

ويشار الى ان مدارس الاونروا اغلقت أبوبها امام الطلبة في جميع محافظات القطاع منذ بداية تفشي فيروس كورونا ، وسط الحديث عن عودة للمدارس ضمن خطة جديدة .