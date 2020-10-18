ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

قرار عودة طلاب المرحلة الإعدادية في مدارس "الأونروا" سيُحدد اليوم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:49 - 18 أكتوبر 2020
مدارس وكورونا مدارس وكورونا
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد رئيس برنامج التعليم بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فريد أبو عاذرة أن قرار عودة طلاب المرحلة الإعدادية في مدارس الأونروا سيتم اتخاذه اليوم الأحد 18/10/2020 .

وقال ابو عاذرة ان جميع معلمي المرحلة الاعدادية عادوا للمدارس أمس السبت 17/10/2020.

ودعا ابو عاذرة جميع المعلمين الأذنة في المدارس الإعدادية البدء في تنظيف المدارس فوراً، منوها أن آليات توزيع الكتب وبطاقات التعلم الذاتي ستحدد لاحقا.

وأضاف : تم ناقش البروتوكول الصحي وكل المسائل اللوجستية في اجتماع الخميس الماضي .

ويشار الى ان مدارس الاونروا اغلقت أبوبها امام الطلبة في جميع محافظات القطاع منذ بداية تفشي فيروس كورونا ،  وسط الحديث عن عودة للمدارس ضمن خطة جديدة .

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات