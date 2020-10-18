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مطالبات بتكاثف الجهود الايام القادمة

قدورة فارس: الاحتلال يماطل في الاستجابة لمطالب الأسير الأخرس في يومه الـ84 للإضراب

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:15 - 18 أكتوبر 2020
معاناة الأسير ماهر الاخرس معاناة الأسير ماهر الاخرس
تقارير
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أكد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد 18/10/2020  على ضرورة تكاثف  الجهود خلال الأيام القادمة بما يكفل السلامة والانتصار للأسير ماهر الأخرس في معركته المستمرة منذ ٨٤ يوما.

وأشار فارس في تصريحات إذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" أن أداره مصلحة السجون تتعمد المماطلة في الاستجابة للمطالب الاسير الأخرس مثلما كانت تقوم به باقي الاسرى الذين اضربوا من قبل،  فمفهوم الحياه للفلسطيني خارج كل معايير الانسانية العالمية.

وطالب فارس بمقاطعة ما يسمى بالقضاء "الإسرائيلي"، قائلا إنه أداه من أدوات سلطات الاحتلال والجيش لقمع الفلسطينيين.

 ولا يزال الاسير الأخرس مستمر بإضرابه المفتوح عن الطعام منذ ٨٤ يوما، وسط تعنت سلطات الاحتلال ورفضها الإفراج عنه رغم حالته الصحية المتردية.

 ويستمر أكثر من 60 اسيرا بإضرابهم التضامني مع الاسير الأخرس في سجون الاحتلال.

 

 

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