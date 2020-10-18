مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد 18/10/2020، مداهمات واقتحامات لبلدات وقرى في مناطق متفرقة بالضفة واعتقلت عدداً من الشبان.
وأفاد مصدر محلي أن قوة للاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب يوسف أشرف جوابرة من مدخل مخيم العروب شمال الخليل.
وداهم جنود الاحتلال حي تل ارميدة بالخليل ونكلو بالشبان.
كما جرى اعتقال الشاب إبراهيم نمر النوري عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية العيساوية في القدس المحتلة.
واصيب مساء امس ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، إثر قمع مسيرة منددة بالاستيطان في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية .