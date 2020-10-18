الطقس: الحرارة أعلى من معدلها

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد 18/10/2020، حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، خريفيا معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.