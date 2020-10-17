85 يومًا على إضراب الأسير "الأخرس" وسط تدهور حالته الصحية

قال المتحدث باسم "هيئة الأسرى والمحررين"، ثائر شريتح، اليوم الاحد، إن الخطر يزداد على صحة الأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم الـ 85 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وأضاف شريتح، أن هناك قلقاً كبيراً بشأن حالته الصحية، بسبب تعنت "إسرائيل"، معتبراً أن هذا التعنت، يدلل على مدى همجية وإجرام هذا الاحتلال الذي يستهتر بصحة الأسير الفلسطيني، الذي يخوض المعركة لكسر الاعتقال الإداري.

وحمل الاحتلال المسؤولية كاملة، بشأن صحة الأسير الأخرس، لافتاً إلى عدم وجود أي جديد حتى اللحظة في ملفه، وأنه متمسك بموقفه حتى كسر اعتقاله الإداري.

وختم: أن استشهاد الأسير الأخرس سيولد انفجاراً داخل المعتقلات، وأن الحركة الأسيرة في نقاش دائم ومستمر، وسيكون هناك شيء جديد، خلال الأيام القليلة المقبلة.