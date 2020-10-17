قناة اسرائيلية: العد التنازلي لمواجهة جديدة بدأ والهدوء مع غزة مخادع

قال محلل الشؤون العسكرية بالقناة الـ12 العبرية، نير دفوري، "إن الهدوء مع قطاع غزة مخادع، وهناك احتمالات لاندلاع تصعيد جديد".

وقال المحلل العسكري نير دفوري، مساء اليوم السبت، "إن عدم رد إسرائيل على الصاروخ الذي أطلق بالأمس من قطاع غزة، هو دليل على وجود رد أقوى سيأتي لاحقا".

وبحسب المحلل، أكدت مصادر بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال لا يريد الانجرار إلى معادلة المقاومة الجديدة، وأضافت أن الرد سيكون مختلفا ومؤلما للفصائل في غزة، وسيأتي لاحقا.

وأضاف المحلل دفوري، أن التأخير في الرد هي طريقة جديدة، ربما تدل على وجود تغيير معين، حيث تجري مؤخرا نقاشات بالجيش والمنظومة الأمنية الإسرائيلية، حول هذه الطريقة.

ووفقا للمحلل، تجري من خلف الكواليس، في هذه المرحلة، مباحثات سرية بين الاحتلال وقطر، من أجل التوصل الى تهدئة طويلة المدى.

ولفت دفوري، إلى أنه مقابل جهود التهدئة، يعمل الجيش على تحسين استعداداته لتصعيد موسع بغزة، وأن قيادة الجبهة الجنوبية تعمل بهذه المرحلة على تحديث تعليمات الحرب وتحسين الاستخبارات، وقدرات تفعيل النيران.

وأشار المحلل، إلى أنه في ظل الكورونا فإن التصعيد لن يكون هو الخيار الأول، وأن لإسرائيل كانت هناك عدة فرص لضرب الفصائل بغزة، لكنها حاليا تفضل الوساطة، وأن على قادة الفصائل بغزة أن يعلموا أن الهدوء هذه الليلة كان عبارة عن رسالة، وأن العد التنازلي بدأ لتنفيذ شيء كبير.