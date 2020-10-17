خبير اقتصادي: هذه وصفة للخروج من الازمة الحالية بشكل سريع وبأقل الأضرار

دعا الخبير الاقتصادي محمد سليم سكيك الجهات المعنية والمسؤولة لتكوين رؤية واضحة المعالم للخروج من أزمة فيروس كورونا بأقل الخسائر على مستوى الوطن، لاسيما في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية في الضفة وغزة.

وشدد سكيك في حديث صحفي على أهمية أن يكون هناك رؤية واضحة المعالم تحاكي فقه الأولويات، وتتضع التداخلات المناسبة لحقن جرعات من الانعاش للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما يتطلق من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي أن يضعوا رؤية مشتركة تحاكي المحاور التالية :

١- التشغيل ودعم العاملين من خلال أصحاب العمل.

٢ فتح آفاق تمويلية ومِنح للمشاريع القائمة بنسب صفرية.

٣-بناء قدرات القطاعات لمواكبة متطلبات السلامة والصحة.

٤- اعادة تموضع الصادرات، ووجود صندوق دعم ومساندة لها " إئتمان "، يدير بطريقة يحقق الاستمرارية.

٥- سياسيات واضحة المعالم لدعم ومساندة المنتج الوطني، من خلال دراسة تشخيصية دقيق تراعي التوازن الحقيقي في موضوع احلال الواردات.

٦- العمل عن بعد وآلية وجود جسور تسويقية مهنية قادرة على الوصول واختراق الاسواق الخارجية ، وهذا يتطلب بناء قدرات القطاعات الخدماتية المتعددة والمتنوعة.

٧- العودة الى الاسواق تحتاج الى دعم جزء من تكاليف القطاعات المتعددة لفترات قصيرة والمتمثلة في اللوجستيات والشحن والنقل وغيرها من مصاريف الطاقة.

٨- السعي لوضع المنتج الوطني كأفضلية وأولوية في كل العطاءات المحلية والحكومية والدولية " المؤسسات العاملة في فلسطين " كالأونروا.

٩-إعطاء أولويات لقطاع الخدمات وخصوصاً قطاع السياحة والدعاية وغيرها ولذلك لتأثرها المباشر من الازمة من خلال اعادة ربطهم بالقطاعات والفئات المستهدفة.

١٠- اعادة ترتيب ملف قاعدة البيانات الخاصة بالتفاصيل الاقتصادية بشكل محوسب وواضح قطاعيا.

١١- أهمية توحيد الجهود في مجال التنمية المحلية جغرافيًا .