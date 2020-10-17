بالفيديو: ترامب: هذا ما سأفعله إن خسرت الانتخابات أمام بايدن

علّق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على احتمالية خسارته أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن، الذي وصفه بأنه "أسوأ مرشح في التاريخ".

وقال ترامب، السبت، إنه سيغادر البلاد "حال فوز أسوأ مرشح في التاريخ"، في إشارة إلى منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن.

وأضاف ترامب، في كلمة أمام الجمهور خلال تجمع انتخابي في ولاية جورجيا، أن "بايدن أسوأ مرشح في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وتابع قائلاً: "التنافس مع أسوأ مرشح في تاريخ السياسة الرئاسية يضعني تحت الضغط.. هل تتصورون لو انهزمت؟ ماذا سأفعل طوال حياتي؟ سأقول إنني انهزمت أمام أسوأ مرشح في تاريخ السياسة".

وأضاف الرئيس الأمريكي ساخرا: "لن أشعر بأنني بحالة جيدة.. ربما يتعين علي مغادرة البلاد، لا أدري".

وفي تصريحات أدلى بها ترامب خلال مقابلة على محطة "إن بي سي" التلفزيونية المحلية من ميامي بفلوريدا، مساء الخميس، قال إنه سيقبل انتقال السلطة في البلاد سلميًا، حال خسارته في الانتخابات الرئاسية المزمعة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، شريطة أن تكون تلك الانتخابات "نزيهة".

ومن المقرر إجراء المناظرة الرئاسية الثالثة في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بمدينة ناشفيل في ولاية تنيسي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن بايدن يتفوق بعشر نقاط على ترامب على الصعيد الوطني، لكن تقدمه في بعض الولايات الرئيسية ضئيل، بحسب الاستطلاعات.

وكان ترامب قد انسحب من المناظرة الثانية التي كانت مقررة الخميس، عندما قالت اللجنة المنظمة إنها ستعقد عبر الإنترنت؛ بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

ومن المقرر إجراء المناظرة الرئاسية الثالثة في 22 تشرين الأول/ أكتوبر بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/ إبسوس أن بايدن يتفوق بفارق كبير على ترامب على المستوى الوطني، وإن كان تقدمه في الولايات المرجحة أقل.

وقال مشروع الانتخابات بجامعة فلوريدا إن قرابة 18.3 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم بصورة شخصية أو بالبريد الإلكتروني حتى الآن، وهو ما يمثل 12.9 بالمئة من إجمالي الأصوات التي تم حصرها في الانتخابات العامة في 2016