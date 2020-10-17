مغرد إماراتي شهير يصل "إسرائيل"

وصل مغرد إماراتي شهير، عُرف بدعوته للتطبيع مع "إسرائيل" إلى تل أبيب، اليوم السبت، فيما وجه له صحفي "إسرائيلي" كلمات ترحاب حارة بالعربية.

وقال حمد المزروعي الذي يتابعه قرابة نصف مليون مغرد في حسابه على تويتر: "تل أبيب"، دون أن يذكر الغرض من الزيارة.​

من جانبه، قال الصحفي والأكاديمي "الإسرائيلي" "إيدي كوهين" في تغريدة له بالعربية : "حمد المزروعي في مطار دافيد بن جوريون الآن .. مرحباً ألف بلهجة أهل نجران ومرحبا الساع بلهجة أهل العين".

​وعُرف المزروعي بدعواته السابقة للتطبيع مع "إسرائيل"، ودفاعه عن اتفاق السلام الذي وقعته الإمارات منتصف الشهر الماضي مع تل أبيب برعاية أمريكية.

وكان الكنيست "الإسرائيلي" قد صادق أمس الأول الخميس على اتفاق السلام بين "إسرائيل" والإمارات، وذلك بأغلبية 80 عضوا (من أصل 120) ومعارضة 13 من النواب العرب.