نوكيا تعتزم بناء شبكة من الجيل الرابع على سطح القمر

أعلنت شركة نوكيا التقنية، اليوم السبت، أنّها تعتزم الدخول مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في شراكة تهدف لإنشاء شبكة محمول من الجيل الرابع على سطح القمر، وفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتعهدت "ناسا" بتقديم 14.1 مليون دولار، لبناء شبكة هاتف محمول من الجيل الرابع، بالقرب من القطب الجنوبى للقمر.

وذكرت الصحيفة، أن "ناسا" تمول تطوير نظام شحن لاسلكي سريع وطرقا لتوليد وتخزين الطاقة باستخدام الموارد الحالية للقمر.

وقال مدير "ناسا" جيم بريدنشتاين، إنّ شبكة الجيل الرابع ستمكن رواد الفضاء في مهمة أرتميس، وربما المستعمرين القمريين المستقبليين يوما ما، من التواصل أثناء العمل على مساحة واسعة من سطح القمر.

وأضاف أنه "يمكن للنظام أن يدعم اتصالات سطح القمر على مسافات أكبر، وسرعات متزايدة، ويوفر موثوقية أكثر من الحالية".

وأوضح المدير المساعد للوكالة، أن "ناسا تريد بناء البنية التحتية على القمر التي ستمكّن شراكة دولية لأكبر تحالف شامل وأوسع نطاقا وأكثره تنوعا من الباحثين والمستكشفين في تاريخ البشرية".

وبيّن أن "النظام الجديد سوف يمتد أيضا إلى المركبات الفضائية".

وأشار جيم، إلى أن الوكالة ستنظر نوكيا في كيفية تعديل التكنولوجيا الأرضية لتلائم البيئة القمرية لدعم اتصالات موثوقة وعالية السرعة.

ولفت إلى أنه من بين المستفيدين الآخرين من العقود الجديدة، شركة “سبيس إكس” الذين سيبحثون عن طرق جديدة أكثر أمانا لتصنيع وقود الصواريخ على سطحي القمر والمريخ.