صلاح يسجل هدفا تاريخيا في شباك إيفرتون

سجل المصري محمد صلاح، هدفا تاريخيا في اللقاء الذي يجمع فريقه ليفربول بمضيفه إيفرتون الآن، في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز النجم المصري الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 72.

وهذا الهدف، يحمل الرقم 100، لصلاح بقميص ليفربول، في مختلف المسابقات، منذ انتقاله إلى صفوف "الريدز" قادما من روما في صيف 2017.

وأصبح الفرعون المصري، اللاعب الـ17، الذي يسجل 100 هدف أو أكثر في تاريخ ليفربول.

كما بات صاحب الـ28 عاما، ثالث أسرع لاعبي النادي تسجيلا لـ 100 هدف، بمشاركته في 159 مباراة، خلف روجر هانت (144 مباراة)، وجاك باركينسون (153 مباراة).

وتمكن صلاح من تسجيل 79 هدفا في الدوري الإنجليزي، و19 هدفا في دوري أبطال أوروبا، وهدف في التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية، وهدف في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مع الفريق الإنجليزي الأحمر.