ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

امرأة نمساوية تقتل بناتها الثلاثة

  • فلسطين اليوم - رويترز
  • 17:55 - 17 أكتوبر 2020
النمسا النمسا
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكدت شرطة العاصمة النمساوية فيينا أنها تحقق مع أم قتلت بناتها الثلاث في شقة.

وذكرت الشرطة أن امرأة في سن 31 عاما اتصلت بها فجر اليوم السبت وأبلغتها بأنها قتلت أطفالها وتنوي الانتحار.

وتوجه عناصر الشرطة فورا إلى شقة في منطقة دوناوستادت، وعثروا عند أبوابها على المرأة وهي كانت مصابة بجروح أحدثتها بنفسها.

كما عثر داخل الشقة على جثتي طفلتين في سن ثلاثة أعوام وثمانية أشهر وطفلة ثالثة تبلغ من العمر تسع سنوات، وكانت مصابة بجروح بليغة.

واعتقلت الشرطة المرأة، فيما تم نقل الطفلة الكبرى إلى المستشفى، لكن الأطباء في قسم العناية المركزة لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.

وذكرت الشرطة أن الغموض لا يزال يلف أسباب الحادث المروع.

الأكثر مشاهدة

متعلقات