إصابة شاب بالرصاص في مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

أصيب شاب فلسطيني، ظهر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة قلقيلية في الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن الشاب أصيب بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية قدوم، كما تم نقله إلى المستشفى.

وفي قرية قدوم ينظم الشبان مسيرة أسبوعية وفعالية أخرى رافضة لتواجد الاستيطان في الضفة المحتلة، التي تنفذ بخطة من حكومة بنيامين نتنياهو بهدف الاستلاء على الضفة.

وفي سلفيت، تواصل سلطات الاحتلال عمليات تجريف واسعة طالت أكثر من ألف دونم من أراضي المواطنين الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري قرب مستوطنة "آريئيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال المدينة.

وتشهد محافظات الضفة مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال على نقاط التماس وداخل المدن، ما يسفر عن وقوع جرحى وفي بعض الأحيان ارتقاء شهداء، إضافة إلى حملات اعتقالات واسعة.