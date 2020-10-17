5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية

أعلنت دائرة العلاقات العامة والاعلام في محافظة قلقيلية، اليوم السبت، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل المحافظة.

وأوضحت أن عدد الإصابات بالفيروس لهذا اليوم بلغت (16) إصابة، ما رفع عدد الإصابات في المحافظة 1829 إصابة، منذُ مارس.

وبيّنت أن مجموع الإصابات النشطة بلغت(196) إصابة نشطة، وتعافى 1614، فيما عدد الوفيات 19 حالة.

كما وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت، انه وللمرة الأولى منذ 52 يومًا، لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، في حين تم تسجيل 312 إصابة بكورونا وتسجيل 241 حالة تعافي.

وقالت الصحة خلال تقريرها اليومي إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 156 حالة في الضفة الغربية (84 الخليل، 29 جنين، 3 طوباس، 4 سلفيت، 16 طولكرم، 20 نابلس)، إضافة إلى 85 حالة في قطاع غزة.

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب التالي: محافظة الخليل (39)، محافظة نابلس (49)، محافظة بيت لحم (45)، محافظة قلقيلية (14)، محافظة رام الله والبيرة (10)، جنين (12)، أريحا والأغوار (12)، سلفيت (3)، طوباس (1)، طولكرم (36)، قطاع غزة (86)، ضواحي القدس (5).

ولفتت الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.