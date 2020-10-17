وفاة طفل بحادث سير وسط قطاع غزة

توفي طفل، اليوم السبت، جراء تعرضه لحادث سير في المحافظة الوسطى في قطاع غزة.
وأفاد مراسلنا، بأن الطفل أمير خروب توفي نتيجة دعسه جيب بالخطأ، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.
ووصلت قوة شرطة إلى المكان، وشرعت في باب التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
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