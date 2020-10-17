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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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وفاة طفل بحادث سير وسط قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:51 - 17 أكتوبر 2020
اسعاف (تعبيرية) اسعاف (تعبيرية)
تقارير
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توفي طفل، اليوم السبت، جراء تعرضه لحادث سير في المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن الطفل أمير خروب توفي نتيجة دعسه جيب بالخطأ، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

ووصلت قوة شرطة إلى المكان، وشرعت في باب التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

 

 

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