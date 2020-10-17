الخارجية الفلسطينية تعلن للراغبين في السفر بضرورة متابعة صفحتها الالكترونية

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، للطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر الى الخارج، عن ضرورة وأهمية متابعة ما يصدر عنا من إعلانات على الصفحة الالكترونية للوزارة، بما في ذلك المنصات الالكترونية.

وأكدت الوزارة، أن التسجيل للسفر يتم فقط عبر المنصة الالكترونية الخاصة بكل رحلة.

فيما يلي نص بيان الوزارة:

يعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين لطلبتنا ومواطنينا الكرام الراغبين بالسفر الى الخارج، عن ضرورة واهمية متابعة ما يصدر عنا من إعلانات على الصفحة الالكترونية للوزارة، بما في ذلك المنصات الالكترونية الخاصة بتسجيل الراغبين بالسفر على أي من الرحلات المتوفرة الى اية دولة من الدول، وذلك لضمان تسجيلهم والتحاقهم بدراستهم واعمالهم واسرهم. وعليه، على جميع الطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر بضرورة التسجيل على المنصة الالكترونية الخاصة بالرحلة التي يرغبون بالسفر على متنها، حيث يعلن الفريق العمل عن وقف استقبال اية طلبات للتسجيل بعد اغلاق المنصة الالكترونية، ووقف تلقي طلبات التسجيل والاضافة على الكشوف عبر هواتف الطوارئ او الهواتف النقالة لأعضاء الفريق المختص.

وتسهيلا على طلبتنا ومواطنينا الاحباب سيقوم الفريق بالإعلان عن رقم هاتف او اكثر عند فتح كل منصة للتسجيل، بهدف تقديم اية مساعدة لمن يطلبها حتى يتمكن من التسجيل على المنصة الالكترونية الخاصة بالرحلة المعنية |.

تنويه هام: 1. قام الفريق ايضا بإطلاق زاوية الكترونية خاصة على صفحة الوزارة تمكن كل من قام بالتسجيل على المنصة الالكترونية بالتأكد من وجود اسمه على الكشف من عدمه.

تنويه هام: 2. للمواطنين والطلبة الذين سجلوا سابقا على المنصة ولم يتمكنوا من السفر على الرحلات السابقة، القيام بتحديث بياناتهم عند الإعلان عن اية رحلة جديدة يرغبون بالسفر على متنها، وتحديث البيانات مرتبط بالدخول الى المنصة والحصول على الكود الخاص بعملية التحديث، وبعد طلبه من المنصة يتم الحصول عليه من خلال الهاتف النقال لاستكمال عملية التحديث.

تنويه هام: 3. يطلب الفريق المختص من الطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر عدم القيام بحجز وشراء تذاكرهم قبل الحصول على الموافقات اللازمة لسفرهم وتبليغهم بها، ولن يتمكن أي مواطن من السفر بدون حصوله على تلك الموافقات بشكل مسبق حتى لو كان يتملك تذكرة سفر.